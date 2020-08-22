Китаец пытался вывезти из Украины редкий янтарный камень (фото)

Всего у нарушителя обнаружили почти 1,5 килограмма янтаря.

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» совместно с таможенниками в международном аэропорту «Борисполь» обнаружили у гражданина Китая около 1,5 килограмма янтаря, среди которых был редкий камень.

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Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, скрытый товар иностранец, направлявшийся на рейс в Минск, попытался перевезти в своем багаже.

«Среди обнаруженного камня один камень был довольно необычным, ведь внутри него находится замершее насекомое. Такой камень является довольно ценным, а его цена может достигать 25 тысяч долларов США», - говорится в сообщении.

Сейчас камни изъяты и отправлены на экспертизу, а работники таможни составили соответствующие материалы.

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Автор: Дмитрий Шварц