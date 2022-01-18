22 декабря 2021 года "Газпром" озвучил среднюю цену экспорта газа на 2022 год.

Из-за роста стоимости энергоресурсов 3 предприятия стеклянной отрасли уже полностью остановились, а остальные перешли в стадию технологического простоя, чтобы не допустить полной остановки печей.

Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации производителей стекла "Стекло Украины".

Как отметили производители, полноценное возобновление работы после остановки предприятий крайне проблематично.

"Катастрофический рост цены на природный газ, который составляет до 50% себестоимости стеклянной продукции, имеет разрушительные последствия для целой отрасли реального сектора украинской экономики, поскольку происходит стремительный объективный рост конечной цены украинской продукции. Это один негативный фактор, критический для отечественной стеклянной отрасли, - значительный демпинговый импорт стеклянных изделий на территорию нашего государства из стран, цены на энергоносители в которых для промышленности иногда почти в десять раз ниже, чем у нас", - говорится в заявлении производителей.

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В такой ситуации продукция украинских компаний становится неконкурентоспособной как на внутреннем, так и на международном рынках.

Предприятия стекольной отрасли Украины, на которых работает более 12 000 человек, стремительно становятся убыточными и фактически находятся на стадии банкротства и полного закрытия.

Ассоциация предприятий стеклянной промышленности "Стекло Украины" обращается к правительству за поддержкой и помощью.

Ситуация, сложившаяся в стекольной отрасли Украины, требует реализации комплекса неотложных кардинальных мер, которые позволили бы стабилизировать ситуацию и остановить углубление кризисных явлений, говорится в обращении.

Как говорится в заявлении производителей, Украина может потерять целую отрасль реальной экономики и значительно усилить собственную импортозависимость, являющуюся прямыми угрозами национальной экономической безопасности государства.

Производители продуктов и цены на газ:

В конце декабря 2021 года производители пищевых продуктов заявили, что из-за сверхвысоких цен на газ они находятся на грани выживания.

18 декабря экс-председатель Верховной Рады, внефракционный депутат Дмитрий Разумков заявил, что "Укрхлебпром" направил обращение к президенту Владимиру Зеленскому и Кабмину, в котором производители хлеба попросили обеспечить социальную цену на газ, поскольку из-за высокой стоимости газа себестоимость хлеба также будет высокой, и соответственно он будет дорого стоить.

Если цена на газ останется высокой, то предприятиям отрасли будет невыгодно работать, и они будут останавливать производство.

24 декабря 2021 года в ассоциации "Укркондпром" заявили о вероятности прекращения работы предприятий пищевой отрасли из-за сверхвысоких цен на газ.

Цена на газ: