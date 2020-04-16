Что будет с ценами на жилье в Украине после карантина: прогнозы эксперта

По прогнозам эксперта, в Украине цены на жилье снизятся на 5-7%.

После карантина в Украине в первые три месяца цена на новое жилье снизится на 5-7%.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель департамента стратегического консалтинга компании UTG Константин Олейник в ходе онлайн-конференции.

«Первые три месяца цена снизится на тот дисконт, который девелоперы будут предлагать своим покупателям – это 5-7%. Я думаю, что до конца года продажная цена не сильно изменится. Потому что, скорее всего, замедлится темп появления новых комплексов и замедлится темп строительно-монтажных работ. Соответственно, не будет демпинга, и все будут держаться в районе покупательной способности населения», - сказал он.

Также Олейник отметил, что дальнейшего снижения ожидать не стоит, так как тренд на сокращение предложения и рост себестоимости строительства будет удерживать существующие цены.

«В прошлом году ушел с рынка «Укрбуд». А они занимали около 25% рынка. Сейчас их проекты достраивают другие застройщики. Также, есть информация о том, что могут быть изменения со строительной компанией «Столица». У них есть нерешенные вопросы со стройкой на Виноградаре. Если ляжет еще один застройщик, то изменится расстановка сил на рынке», - сказал он.

Кроме того, по словам Олейника, постепенно снижается объем введенного в эксплуатацию жилья.

«Мы возвращаемся к показателям 2005 года, когда в Киеве вводилось около миллиона квадратных метров. Также тренд на сокращение ввода в эксплуатацию наблюдается в Киевской области, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства развития громад, в Украине на одного человека приходится 24 квадратных метра жилья, при этом порядка 90% людей не могут купить себе жилье из-за его высокой стоимости.