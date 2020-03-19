АМКУ оштрафовал компанию Ахметова за недостоверную информацию

Штраф составил 82,6 тысячи гривень.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал компанию "Д.Трейдинг" бизнесмена Рината Ахметова за предоставление недостоверной информации по делу о злоупотреблениях монопольным положением "ДТЭК Западэнерго".

Читайте такжеАМКУ предостерег от повышения цен на лекарства и маски на фоне коронавируса

Об этом сообщается на сайте комитета.

"В процессе рассмотрения дела о злоупотреблениях монопольным (доминирующим) положением АО "ДТЭК Западэнерго" Комитет направил в "Д.Трейдинг" требование о предоставлении информации. Однако часть полученных в ноябре 2019 данных оказалась недостоверной. Например, указанные объемы продаж электроэнергии по месяцам не совпали с суммарными объемами за период", - сказано в сообщении.

Отмечается, что штраф составил 82,6 тысячи гривень и должен быть уплачен в 2-месячный срок.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела по признакам нарушения законодательства о защите экономической конкуренции компанией "ДТЭК Западэнерго", которая обеспечивает электроэнергией так называемый Бурштынский энергоостров.

Справка УНИАН. "ДТЭК Западэнерго" - крупная энергогенерирующая компания, в состав которой входят три теплоэлектростанции на западной Украине (Добротворская, Ладыжинская и Бурштынская ТЭС). Установленная мощность этих станций составляет 4,7 ГВт (14,2% от общей мощности электростанций в Украине). Компания входит в состав энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.