"Группа "Метинвест" приобрела 73% акций "Днепровского коксохима"

АМКУ одобрил данную сделку еще весной 2019 года.

Международная вертикально интегрированной горно-металлургическая группа компаний "Метинвест", входящая в группу СКМ Рината Ахметова, получила контроль над 73% акций ЧАО "Днепровский коксохимический завод".

"Группа "Метинвест" еще в 2014 году направила заявку в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на приобретение контрольного пакета акций Днепродзержинского коксохимического завода (ДКХЗ) (в 2017 году был переименован в ЧАО "Днепровский коксохимический завод" - ред.). Около года назад АМКУ одобрил данную сделку с учётом ряда ограничений. В настоящее время "Метинвест" стал владельцем приблизительно 73% акций ДКХЗ", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение Международной вертикально интегрированной горно-металлургической группе компаний "Метинвест", входящей в группу СКМ Рината Ахметова, на покупку более 50% акций "Днепровского коксохимического завода".

Группа компаний "Метинвест", входящая в группу СКМ Рината Ахметова, еще в 2015 году подала заявку в Антимонопольный комитет Украины о разрешении на приобретение одного из ведущих коксохимических предприятий Украины "Днепродзержинского коксохимического завод", который контролировала российская горно-металлургическая группа "ЕВРАЗ".

Тогда компания объясняла необходимость покупки проблемами в обеспечении коксом из-за событий на востоке Украины.

Справка УНИАН. "Евраз Днепродзержинский КХЗ" специализируется на производстве кокса, смолы сульфата аммония и продуктов переработки. "ЕВРАЗ" приобрел "Днепродзержинский КХЗ" в конце 2007 года. "Евраз Груп" является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией, а также производителем ванадия с активами в России, Украине, США, Канаде, Чехии, Италии и Южной Африке. В 2017 году "Евраз-Днепродзержинский КХЗ" переименовали в "Днепровский коксохимический завод".

Группа "Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали. Основными акционерами "Метинвеста" являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского (23,76%).