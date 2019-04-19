АМКУ разрешил компании Ахметова и Новинского купить Днепровский коксохимический завод

Приобретение акций предприятия обеспечит компании "Метинвест" более 50% голосов в высшем органе управления.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение Международной вертикально интегрированной горно-металлургической группе компаний «Метинвест», входящей в группу СКМ Рината Ахметова, на покупку более 50% акций «Днепровского коксохимического завода». Об этом говорится в сообщении комитета.

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В решении АМКУ сказано, что компании Private Limited Liability Company Metinvest BV (г. Гаага, Нидерланды) предоставлено разрешение на приобретение акций ЗАО «Днепровский коксохимический завод» (г. Каменское, Днепропетровская обл.), что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества и взятие участниками концентраций на себя обязательств.

В решении отмечено, что ранее завод имел название ЗАО «ЕВРАЗ Днепродзержинский коксохимический завод».

Как сообщал УНИАН, в 2015 году группа компаний «Метинвест», входящая в группу СКМ Рината Ахметова, подала заявку в Антимонопольный комитет Украины о разрешении на приобретение одного из ведущих коксохимических предприятий Украины «Днепродзержинского коксохимического заводо», который контролирует российская горно-металлургическая группа «ЕВРАЗ».

Тогда компания объясняла необходимость покупки проблемами в обеспечении коксом из-за событий на востоке Украины.

В декабре 2014 года Комиссия по защите конкуренции Республики Сербия предоставила разрешение горно-металлургической группе компаний «Метинвест» приобрести «Днепродзержинский коксохимический завод», который контролирует российская горно-металлургическая группа «ЕВРАЗ». «Метинвесту» разрешено приобрести 94,55% акций предприятия.

Справка УНИАН. «Евраз Днепродзержинский КХЗ» специализируется на производстве кокса, смолы сульфата аммония и продуктов переработки.

«ЕВРАЗ» приобрел «Днепродзержинский КХЗ» в конце 2007 года.

"Евраз Груп" является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией, а также производителем ванадия с активами в России, Украине, США, Канаде, Чехии, Италии и Южной Африке.

Группа «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского (23,76%).