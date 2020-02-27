Украина ввела пошлины на импорт стальной продукции из России

Пошлины вводятся на 5 лет.

Межведомственная комиссия по международной торговле решила ввести антидемпинговую пошлину на 5 лет в размере 50,09% на импорт в Украину из России стальных проводов, тросов и канатов, сообщается на сайте «Урядового курьера».

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«Окончательные антидемпинговые меры применяются сроком на пять лет путем введения взимания окончательной антидемпинговой пошлины по ставке 50,09%», - сказано в сообщении.

Отмечается, что пошлина вводится на стальные провода винтовые, тросы, канаты, без покрытия или с оцинкованным покрытием с наибольшим размером поперечного сечения более 3 мм (за исключением витых проводов, тросов, канатов из нержавеющей стали).

Причиной такого решения послужили результаты антидемпингового расследования в отношении импорта в Украину данной продукции из России. Исследование ситуации на рынке проводилось с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года, расследование длилось с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

Решение Комиссии вступает в силу через 30 дней со дня опубликования.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря 2019 года Кабинет министров Украины продлил до 31 декабря 2020 года специальные пошлины против российских товаров.

15 мая 2019 года Кабмин принял постановление №535 о введении ответных санкций в отношении российских товаров, которым расширил перечень запрещенных к ввозу на территорию Украины товаров из России. В частности, санкции касаются таких групп товаров, как промышленные, минеральные удобрения, сельскохозяйственная продукция и транспортные средства. В том числе документом запрещалось ввозить железнодорожные вагоны с марта 2020 года. На заседании 6 ноября Кабмин перенес дату вступления в силу данного постановления с 1 марта 2020 года на 20 ноября этого года.