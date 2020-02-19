Кабмин назначил первого замглавы Фонда госимущества

Им стал депутат Киевского городского совета Леонид Антоненко.

Кабинет министров на своем заседании в среду, 19 февраля, назначил депутата Киевского городского совета Леонида Антоненко первым заместителем председателя Фонда государственного имущества Украины.

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Об этом на своем канале в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, присутствующий на заседании правительства.

"Антоненко Леонид Васильевич – первый заместитель председателя Фонда государственного имущества. Депутат в Киеве от "Самопомочи", - написал он.

Как сказано на сайте Киевского горсовета, Антоненко возглавляет постоянную депутатскую комиссию по вопросам собственности.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Кабинет министров уволил Дмитрия Парфененко с должности первого заместителя главы Фонда государственного имущества по согласию сторон.