Кабмин уволил первого замглавы Фонда госимущества

До этого Парфененко несколько раз возглавлял фонд.

Кабинет министров уволил Дмитрия Парфененко с должности первого заместителя главы Фонда государственного имущества по соглашению сторон.

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Соответствующее распоряжение, принятое на заседании Кабмина 5 февраля, обнародовано на правительственном портале.

"Уволить Парфененко Дмитрия Николаевича с должности первого заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины по соглашению сторон", - сказано в тексте распоряжения.

Как сообщал УНИАН, Парфененко в 2008 году занимал пост исполняющего обязанности главы Фонда госимущества в правительстве Юлии Тимошенко. Затем с приходом во ФГИУ Андрея Портнова, также в 2008 году, Парфененко был уволен с должности.

В июне 2014 года Парфененко вновь был назначен исполняющим обязанности главы фонда, а потом и главой ФГИУ, которым руководил до мая 2015 года. В апреле-сентябре 2017 года Парфененко вновь возглавлял Фонд госимущества.