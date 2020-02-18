Суд Гааги обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 миллиардов

Апелляционный суд Гааги отменил выгодное для России решение Окружного суда от 2016 года и восстановил решение арбитража от 2014 года. Оно гласило, что Россия обязана выплатить экс-акционерам ЮКОСа компенсацию свыше $50 млрд.

Апелляционый суд в Нидерландах вынес решение, в соответствии с которым бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС должна быть выплачена компенсация $50 млрд.

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Это означает, что решение Международного арбитражного трибунала от июля 2014 года о присуждении экс-акционерам ЮКОСа рекордной компенсации более чем в $50 млрд снова в силе, говорится в пресс-релизе голландского суда.

Суд аннулировал решение Окружного суда Гааги, которым тот в 2016 году отменил постановление гаагского Международного арбитража, обязавшего Россию выплатить бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа компенсацию за экспроприацию нефтяной компании, пишет РБК.

«Мы должны изучить решение апелляционного суда во всех деталях. Сейчас уже можно сказать, что мы намерены приводить в исполнение арбитражные решения (2014 года — ред.)», — сказал директор по коммуникациям GML (холдинговой компании для бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа) Джонатан Хилл. Теперь экс-акционеры могут в принципе начать заново попытки обратить взыскание на госсобственность России в различных странах.

«Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа. ...Проиграл именно Кремль, а не Россия», — отреагировал в своем Twitter на решение бывший основной владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский (у него нет материального интереса в данном решении суда, так как он еще в 2005 году передал свои доли в GML Леониду Невзлину).

Решение апелляционного суда может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Российские власти уже заявили, что будут обжаловать это решение в Верховном суде.

Спор по ЮКОСу в международных инстанциях продолжается с 2005 года.