Электронный больничный заработает до апреля 2020 года - Минсоцполитики

Реализация этих планов позволит государству экономить от одного до трёх миллиардов гривень в год.

Министерство социальной политики Украины рассчитывает перевести бумажные листы нетрудоспособности в электронную форму до апреля следующего года.

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Об этом сообщил на брифинге заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль по итогам заседания правления Фонда социального страхования Украины.

"Мы рассчитываем на внедрение электронного больничного листа, который в соответствии с постановлением Кабинета министров планируется внедрить до апреля. На сейчас срок установлен: два месяца - январь и февраль, и я думаю, что в марте уже к чему-то придем", - сообщил Коваль.

Он также подчеркнул, что реализация этих планов позволит государству экономить от одного до трёх миллиардов гривень в год.