Новые рынки для украинских елочных украшений – Австрия, Казахстан, Хорватия, Сербия и Каймановы острова.

Украина в этом году экспортировала елочные украшения в 27 стран мира, крупнейшими рынками сбыта являются Нидерланды, Польша, Германия, Беларусь и Швейцария.

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Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Тарас Качка, пишет "Европейская правда".

По его информации, за 10 месяцев 2019 года поставки украинских изделий для новогодних и рождественских праздников составили $7,5 млн, что больше, чем за аналогичный период прошлого года на 7,7%.

"Крупнейший импортер украинских елочных украшений – Нидерланды", - сообщил Качка на своей странице в Facebook. На Нидерланды приходится 34,1% общего экспорта новогодних и елочных изделий из Украины и 56,2% экспорта в страны ЕС. Заметим, Нидерланды были главным рынком для украинских игрушек и в прошлые годы.

"Другими популярными направлениями экспорта елочных украшений являются Польша, Германия, Беларусь, Швейцария", - добавил заместитель министра.

Существенно выросли поставки новогодних украшений за 10 месяцев текущего года в сравнении с прошлогодним периодом в Латвию (в 2,9 раза), Грузию (в 2,4 раза), Молдову (в 2,3 раза), Румынию (в 2,1 раза), США (в 2,1 раза), Италию (в 1,9 раза).

Новые рынки для украинских елочных украшений – Австрия, Казахстан, Хорватия, Сербия и Каймановы острова, добавил Качка.