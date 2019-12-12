Рада приняла закон, необходимый для "промышленного безвиза" с Евросоюзом

По словам депутата Роксоланы Пидласы, этот закон позволит европейским органам сертификации признавать украинские сертификаты качества.

Верховная Рада Украины приняла закон, призванный усовершенствовать законодательство в сфере государственного рыночного надзора и контроля непищевой продукции путем уменьшения коррупционных рисков в деятельности должностных лиц при осуществлении проверок бизнеса, а также усиления защиты потребителей в случае выявления на данном рынке опасной или не соответствующей установленным требованиям продукции.

Читайте такжеУкраина с начала года наторговала с миром на минус $4,1 миллиарда

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта (№2172) о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора во втором чтении и в целом проголосовали 277 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя вышеуказанный законопроект в Раде, заместитель главы парламентского Комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа сообщила, что этим документом предлагается отменить все штрафы для бизнеса за формальные нарушения, тогда как инспектор должен будет предоставлять рекомендации бизнесу по устранению нарушения и лишь при повторном нарушении накладывать штраф.

"Нужно изменить философию: государственный инспектор рыночного надзора должен проверять не бизнес и предпринимателя, а небезопасную продукцию, его задание - не давить на бизнес, а устранить опасность», - отметила Пидласа, добавив, что документ также предусматривает устранение дублирования видов контроля разными органами одной группы товаров.

Также депутат подчеркнула, что этим законопроектом предлагается установить, что ответственность за небезопасную продукцию несет импортер или производитель, а не мелкий предприниматель, который реализует данную продукцию.

"Этот законопроект - это последний шаг до подписания соглашения об оценке соответствия между Украиной и Евросоюзом. Это так называемый "промышленный безвиз». Европейские органы сертификации начнут признавать украинские сертификаты качества, это также инструмент упрощения продвижения украинского экспорта», - резюмировала Пидласа.

Как сообщал УНИАН, законопроект №2172 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на предприятия непищевой продукции со стороны органов рыночного надзора был зарегистрирован в Раде 25 сентября, а 12 ноября был принят в первом чтении.