Китай запрещает импортную технику и ПО в госучреждениях

Госучреждения страны должны полностью перейти на продукцию китайских разработчиков и производителей в течение ближайших трех лет.

Власти Китая вводят запрет на использование зарубежной компьютерной техники и иностранного программного обеспечения в госучреждениях.

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Об этом сообщает kommersant со ссылкой на Financial Times.

Согласно директиве, госучреждения страны должны полностью перейти на продукцию китайских разработчиков и производителей в течение ближайших трех лет.

По оценке аналитиков из China Securities, в общей сложности предстоит заменить 20–30 млн единиц компьютерной техники. Программу начнут реализовывать по схеме «3–5–2»: 30% техники в госучреждениях Китая будет заменено в 2020 году, 50% — в 2021 году, а в 2022 году будут заменены оставшиеся 20%.

Распоряжение китайского правительства стало ответным шагом на действия США, которые в мае ввели запрет на закупку китайского оборудования американскими госучреждениями, отмечает издание.

Кроме того, этот шаг является частью программы китайских властей по обеспечению технологической независимости страны от зарубежных разработчиков ПО и производителей компьютерной техники.