"Будинвест КМ" начала строительство ЖК по ул. Вышгородская, 47 в Киеве

31 октября 2019 года строительная компания ООО "Будинвест КМ" приступила к освоению земельного участка по адресу: г. Киев, ул. Вышгородская, 47Ж.

ООО "Будинвест КМ" является законным землепользователем на правах аренды земельного участка по адресу: ул. Вышгородская, 47Ж, в Подольском районе Киева. 29 мая 2017 года Киевский городской голова подписал документы, подтверждающие аренду вышеуказанного земельного участка до 2022 года. Указанный земельный участок включен в Генеральный план Киева и определен под жилую застройку.

Компания "Будинвест КМ" как застройщик вышеуказанной территории имеет всю определенную действующим законодательством разрешительную документацию для проведения подготовительных и строительных работ по адресу: г. Киев, ул. Вышгородская, 47Ж, а именно:

· МБУ №784 от 11.12.2017 года.

· Разрешение на выполнение строительных работ № ИУ 113192001042 от 19 июля 2019 года.

· Выписка из реестра № 88324225 от 29.05.2017 года о регистрации имущественных прав

· Контрольная карточка № 19070093-Ю от 9 сентября 2019 года на временное нарушение благоустройства и его восстановление в связи с установлением временного ограждения на период выполнения строительных работ.

· Разрешение на проведение земляных работ Министерства культуры Украины №22-031 / 19з от 15 февраля 2019 года.

· Согласование проектной документации Министерства культуры Украины №84/10-2/61-19 от 30.01.2019 года.

· Положительное заключение Управления экологии и природных ресурсов №064/1388-90 от 14.12.2017 года.

· Ответ от Института биотехнологии и геномики НАН Украины №32/01-14 от 18 января 2018 года.

· Справка-согласование Института археологии Украины №125/01-15-909 от 01 ноября 2017 года.

Кроме того, ООО "Будинвест КМ" взял на себя гарантийные обязательства по благоустройству сквера, который находится на прилегающей земельном участке. В реконструкцию сквера планируется вложить около 7 млн грн, которые пойдут на обустройство дорожек, скамеек, освещения, обустройство спортивных и игровых зон для всех горожан.

Также отметим, что компания-застройщик вложит еще около 6 млн. грн. в реконструкцию жилых домов 47А, 47Б, 47В по ул. Вышгородская. Указанным домам более 30 лет, так что они нуждаются в обновлении инженерной инфраструктуры и капитальном ремонте лифтового оборудования, что запланировано и будет выполнено Обществом, после детального обследования вышеуказанных зданий и начала строительных работ на своем участке.