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Трамп восстановил режим беспошлинной торговли для отдельных товаров из Украины

05:22, 26 октября 2019
Разное
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Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым восстановил правила беспошлинной торговли для отдельных товаров украинского производства.

Как говорится в решении, Трамп сделал это, поскольку Украина "обеспечила адекватную и эффективную защиту прав интеллектуальной собственности", передает УП.

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Таким образом, в администрации президента считают целесообразным "отменить приостановление беспошлинной торговли для определенных украинских товаров".

Решение вступает в силу через 5 дней после публикации.

Напомним, в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп решил приостановить беспошлинный режим в отношении ряда товаров, изготовленных в Украине.

По мнению Трампа, Киев проводил "недостаточную" защиту прав интеллектуальной собственности.

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Теги: #Дональд Трамп#США и Украина#беспошлинный ввоз товаров