Трамп восстановил режим беспошлинной торговли для отдельных товаров из Украины

Решение президента США вступает в силу через 5 дней после публикации.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым восстановил правила беспошлинной торговли для отдельных товаров украинского производства. Как говорится в решении, Трамп сделал это, поскольку Украина "обеспечила адекватную и эффективную защиту прав интеллектуальной собственности", передает УП. Читайте такжеСША отменили беспошлинный ввоз 155 видов товаров из Украины Таким образом, в администрации президента считают целесообразным "отменить приостановление беспошлинной торговли для определенных украинских товаров". Решение вступает в силу через 5 дней после публикации. Напомним, в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп решил приостановить беспошлинный режим в отношении ряда товаров, изготовленных в Украине. По мнению Трампа, Киев проводил "недостаточную" защиту прав интеллектуальной собственности.

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