Трамп восстановил режим беспошлинной торговли для отдельных товаров из Украины
Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым восстановил правила беспошлинной торговли для отдельных товаров украинского производства.
Как говорится в решении, Трамп сделал это, поскольку Украина "обеспечила адекватную и эффективную защиту прав интеллектуальной собственности", передает УП.
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Таким образом, в администрации президента считают целесообразным "отменить приостановление беспошлинной торговли для определенных украинских товаров".
Решение вступает в силу через 5 дней после публикации.
Напомним, в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп решил приостановить беспошлинный режим в отношении ряда товаров, изготовленных в Украине.
По мнению Трампа, Киев проводил "недостаточную" защиту прав интеллектуальной собственности.