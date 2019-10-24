Фонд госимущества Украины забирает ОГХК под собственное управление

В компании надеются, что инвестор продолжит начатое дело и выведет предприятие на новый уровень развития.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) утвердил передачу 100% акций общества «Объединенной горно-химической компании (ОГХК) от Минэкономразвития под собственное управление для дальнейшей приватизации.

Это стало следующим шагом в направлении запланированного правительством продажи компании на открытом аукционе. На время приватизации имущество и все акции ОГХК должны находиться под управлением ФГИУ и на счетах ведомства. Так комментирует событие исполняющий обязанности председателя правления Объединенной горно-химической компании Александр Гладушко.

«Процесс пошел довольно динамично. Идем навстречу инвестору, что очень нас радует», – комментирует руководитель. Следующий шаг, которого ожидают в компании – передача депозитарием акций ОГХК Фонда госимущества Украины.

По мнению руководителя Объединенной горно-химической компании, в ФГИУ общество переходит с существенными достижениями. За последние 2-3 года, которые ОГХК находилась под руководством Минэкономразвития, она ощутимо модернизировала производственные фонды обоих филиалов – «Вольногорский ГМК» и «Иршанский ГОК» и получила новый толчок к развитию. Капитальные инвестиции за последние четыре года составили более 1,2 миллиарда гривень, инвестиции в оборудование и спецтехнику – почти 400 миллионов гривень. Стоимость активов компании с момента основания до 2018 года увеличилось более чем в 4 раза – с 800 миллионов до 3,4 миллиарда гривень.

«Такого обновления филиала не испытывали за свою многолетнюю историю. Надеемся, что инвестор продолжит начатое нами дело и выведет компанию на новый уровень развития», – говорит Александр Гладушко.

Напомним, что первые шаги в направлении продажи ОГХК на открытом аукционе Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сделал 9 октября, подписав приказ о передаче компании под управление ФГИУ. Уже 10 октября руководство ОГХК обсудило шаги по подготовке компании к приватизации и сроки ее реализации с назначенным советником – ООО «БДО Корпоративные финансы». Именно эта компания предложит условия конкурса и определит стартовую стоимость ОГХК. Поэтому, решение о передаче акций предприятия под управление Фонда госимущества – логичный и последовательный шаг в направлении приватизации, считает менеджмент компании.

В 2018 году чистая прибыль Объединенной горно-химической компании, согласно результатам финансового аудита, составил 114,887 миллиона гривень, чистый доход от реализации продукции – 3,214 миллиарда гривень, стоимость активов – 3,374 миллиарда гривень.

За пять лет присутствия на титановых рынках мира ОГХК заработала почти 13 миллиардов гривень дохода от реализации продукции, а также уплатила государству и местным бюджетам более 5 миллиардов гривень налогов, сборов и обязательных платежей.