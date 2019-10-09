Если не отозвать законопроект № 1210, Украину ожидают катастрофические последствия - эксперты

Представители украинского бизнеса считают, что законопроект № 1210, предусматривающий резкое повышение ренты за добычу железной руды в Украине, нужно отозвать.

За это высказались глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький и народный депутат Украины Муса Магомедов, сообщает 112.ua.

"Пока мы не нашли никакого компромисса ни в пределах рабочей группы, ни на заседаниях профильного комитета. Кроме тех вопросов, которые беспокоят горно-металлургический комплекс, этот законопроект имеет множество других претензий от других участников рынка. Поэтому я считаю, что лучшим вариантом было бы его отозвать", - считает Беленький.

В случае принятия закона в нынешней редакции возможны катастрофические последствия как для предприятий, так и для экономики Украины в целом, считают эксперты. На заседании рабочей группы по вопросам изменения рентных платежей было продолжено обсуждение проекта закона.

"Есть рекомендации МВФ, есть международники. Привлечь их и после их оценки состояния отрасли, и в целом, и в сравнении работы с международными компаниями. После этого сделать предложение по изменению налогов", - заявил Магомедов.