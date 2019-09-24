Реальная ситуация в строительстве противоположна тому, что показывает рейтинг Doing Business – Андрей Вавриш

В этом году Украина поднялась с 140 -го на 30-е место в рейтинге Doing Business по показателю «получение разрешение на строительство».

Это самый прогрессивный параметр, который положительно влияет на место в списке всей экономики страны. Однако реальная ситуация абсолютно обратна тому, что показывают рейтинги – получать разрешительную документацию никогда не было так тяжело, как в последний год. Об этом 23 сентября рассказал девелопер, CEO компании SAGA Development Андрей Вавриш во время встречи Европейской бизнес ассоциации «Глобальный обзор экономики Украины».

Такая ситуация, по его словам, связана с требованиями монополистов, которые предоставляют технические условия на подключение к сетям.

«Согласно последним изменениям к закону о рынке электроэнергии Украины, которые действуют с 1 июля, чтобы получить техусловия на подключение электричества, землепользователь должен сначала разделить свою площадку, отдать фрагмент земли энергогенерирующей компании, установить там трансформаторную подстанцию и передать ее монополисту бесплатно. Строить над ней уже нельзя. Только после выполнения этого условия монополист выдаст ТУ. Но выполнить такое условие невозможно», – пояснил Андрей Вавриш.

Для улучшения позиций в рейтинге Украина пошла по так называемому «хорватскому сценарию», когда, зная принцип составления рейтинга, власти предпринимали определенные шаги для улучшения позиций без реальных изменений. «Это общая характеристика всего рынка. Дальше в таких условиях развиваться нельзя. Рынок пора выводить из этого зазеркалья», – подытожил девелопер.

При этом он выразил осторожный оптимизм относительно дальнейшего развития отрасли, уточнив, что во многом она будет зависеть от стратегии развития городов.