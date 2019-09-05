АМКУ решил принудительно разделить компании Фирташа

Также Антимонопольный комитет наложил штраф в размере 107 млн грн.

Антимонопольный комитет Украины принял решение о принудительном разделении группы компаний Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа, которая занимается производством азотных удобрений, сообщил на своей странице в Facebook глава АМКУ Юрий Терентьев.

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«Сегодня, 5 сентября 2019 года, Антимонопольный комитет принял решение принудительно разделить группу компаний OSTCHEM Дмитрия Фирташа в части производителей азотных минеральных удобрений и наложить на «НФ Трейдинг Украина» штраф в размере 107 млн грн», - написал он.

По информации Терентьева, комитет установил, что группа компаний в составе заводов-производителей ОАО «Азот», ЗАО «Ривнеазот», ЗАО «Северодонецкое объединение Азот» и оптовой торговой компании ООО «НФ Трейдинг Украина» злоупотребляла монопольным (доминирующим) положением на рынке первичной реализации азотных минеральных удобрений в течение 2014-2017 годов.

Отмечается, что нарушением законодательства о защите экономической конкуренции признана систематическая перепродажа внутри группы по завышенным ценам природного газа, который является основным сырьем при производстве удобрений, что привело к установлению необоснованной себестоимости их производства и, как следствие, к завышению стоимости реализации удобрений.

Кроме того, сообщается, что остановка заводами с марта по июнь 2017 года (сезон весенне-полевых работ) производства азотных минеральных удобрений привела к недопоставкам товара аграриям. «Основанием» для остановки заводов стало сознательное непроведение расчетов за поставки газа и при этом не востребование уже оплаченного группой газа из хранилищ. В то же время с покупателей была взята предоплата за производство удобрений.

«Поскольку реализация удобрений за пределы группы происходила через торговую компанию ООО "НФ Трейдинг Украина», на эту компанию наложен максимально возможный соответствии с действующим законодательством штраф в размере 107 млн грн», - отметил Терентьев.

По мнению АМКУ, если бы три основных отечественных завода-производителя азотных минеральных удобрений конкурировали между собой, а не действовали как один субъект - группа OSTCHEM, установленные злоупотребления были бы невозможны.

«Поэтому, с учетом продолжительности и существенности нарушения, его негативного влияния на аграрный рынок государства, и с целью эффективного пресечения злоупотребления монопольным положением к заводам группы применена санкция в виде принудительного разделения, которое должно состояться в течение 9 месяцев с даты получения этого решения», - пояснил глава АМКУ.

Как сообщал УНИАН, 24 июля текущего года АМКУ также начал расследовать дело о концентрации на рынке газораспределяющих компаний Фирташа.

Рассмотрение дела переносилось несколько раз.

Справка УНИАН. Group DF - диверсифицированная международная группа компаний, активы которой сосредоточены в химической промышленности, производстве титана, газовом и банковском секторах. Кроме того, группа имеет интересы в агросекторе, медийном бизнесе, производстве кальцинированной и пищевой соды, в секторе энергетической инфраструктуры и недвижимость.

Активы азотной химии Group DF консолидирует группа Ostchem, которая включает в себя предприятия по производству азотных удобрений ПАО "Азот" (Черкассы), ЧАО "Ривнеазот", ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" (Луганская обл.) и ЧАО "Концерн Стирол" (Донецкая обл., контроль над этим предприятием потерян из-за оккупации части Донбасса).