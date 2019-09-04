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НАБУ пришло с обысками в офис IT-компании SAP

15:44, 04 сентября 2019
Разное
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В киевском офисе SAP НАБУ проводит обыски второй день / фото УНИАН

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Об этом сообщает Liga.Tech со ссылкой на источник, близкий к компании. По его словам, сотрудников попросили работать из дома. 

Как сообщает источник, вчера утром (третьего сентября) в офис прибыли люди в штатском. Сотрудникам выдали ноутбуки для удаленной работы.  Написали письмо, что не рекомендуют завтра приходить в офис.

Позже выяснилось, что обыски проводит НАБУ, сообщил источник. 

4 сентября на встрече с ITшниками премьера-министра Алексея Гончарука представитель SAP задал вопрос о том, почему в офисе компании проходят обыски НАБУ.

"Мне очень жаль, что ваша компания стала объектом внимания правоохранителей. Если вы считаете, что их действия незаконны, передайте информацию нам и мы ознакомим соответствующих руководителей", - ответил Гончарук.

Отметим, что программное обеспечение SAP в Украине используют многие крупные предприятия, холдинги и некоторые структуры власти для контроля бизнес-процессов. 

SAP — крупная немецкая корпорация, производитель программного обеспечения для организаций. Штаб-квартира расположена в Вальдорфе.

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Теги: #НАБУ#обыски#украинские IT-шники