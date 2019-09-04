Налоговая служба изменит налогообложение IT-шников: все подробности

Верланов отметил, что новая модель будет доступна только для ФОПов, имеющих IT-КВЭДы.

Государственная налоговая служба Украины подготовила новую модель налогообложения физических лиц - предпринимателей (ФОП - УНИАН), которые работают в IT-отрасли.

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Об этом во время форума сообщил глава ГНС Сергей Верланов.

По его словам, новая модель состоит из четырех платежей. Это - 5% единого налога, 1,5% военного сбора, единый социальный взнос с двух минимальных зарплат и взнос в Фонд развития человеческого капитала, который планируется создать для развития отрасли.

Верланов отметил, что новая модель будет доступна только для ФОПов, имеющих IT-КВЭДы (классификатор видов экономической деятельности - УНИАН).

"Предлагается разработать этот законопроект в ближайшее время, принять его уже в этом календарном году, чтобы зафиксировать требования на десять лет, чтобы новая группа (налогообложения - УНИАН) была доступна со следующего года", - сказал он.

По его словам, этого будет достаточно, чтобы в следующем году началось институциональное становление нового фонда.

Стоит отметить, что размер отчисления в Фонд развития человеческого капитала (второе название – Фонд IT Creative) будет постепенно увеличиваться: в 2020-м году он составит 1%, в 2021-м – 2%, в 2022-м – 3%, в 2023-м – 4%, в 2024-2029 годах – 5%.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, планируется, что отрасль через десять лет будет приносить доход от экспорта своей продукции на сумму более 13 миллиардов долларов, а в ней будут заняты 650 тысяч человек.

По ожиданиям Европейской Бизнес Ассоциации, на таких условиях к 2025 году доля IТ-сектора в ВВП страны вырастет вдвое - до 8%.

Как сообщал УНИАН, в апреле Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики поддержал сохранение контрактных отношений в IТ-индустрии, одновременно предлагая создать комфортные условия трудоустройства IТ-специалистов в соответствии с трудовым законодательством. Ранее Минсоцполитики выступило с инициативой жестко ограничить использование физических лиц - частных предпринимателей вместо полноценного найма на работу. В обнародованном министерством законопроекте было установлено семь критериев, совпадение по трем из которых дает основание считать отношения трудовыми. Но эта инициатива не была реализована.