СБУ осталась Службой Беспредела Украины?

Заявление директора ООО "Термолит" г. Мелитополь Исаева Исы Хизриевича.

СБУ остается единственным силовым ведомством в нашей стране, которого вообще не коснулись реформы и которое остро в них нуждается. Оставив свои основные задачи, сотрудники Службы безопасности Украины по-прежнему занимается преследованием бизнеса. Порой СБУ явно выходит за рамки своих полномочий, производят обыски, уголовные производства и санкции. СБУ не имеет права их расследовать, потому что придуманные обвинения не связаны с защитой национальной безопасности и обороны и никак не связанны с терроризмом. Неужели в момент, когда в Украине такое нестабильное положение, СБУ нечем заняться?

В конце недели 26.07.2019 года в 14-30 в офис предприятия ООО "Термолит" ворвались семеро сотрудников Управления СБУ Запорожской области и провели обыски в помещениях предприятия, в квартире и автомобиле директора предприятия. Ничего не обнаружили.

Все это происходило под надуманным предлогом, что на поставку индукционной плавильной печи для плавки стали мы должны были оформить разрешение в Государственной службе экспортного контроля Украины. С нашей стороны было предоставлено документальное подтверждение о том, что выпускаемая предприятием плавильная печь не является вакуумной и не подлежат государственному экспортному контролю. По позиции 2В226 Единого списка товаров двойного назначения государственному экспортному контролю могут подлежать только индукционные вакуумные печи. Сотрудники СБУ не смогли показать документы от Государственной службы экспортного контроля, подтверждающие обратное.

Они просто изъяли компьютеры в отделе маркетинга и у директора предприятия, мобильный телефон, оригиналы и копии контрактов. Остановили экспортную отгрузку индукционной плавильной печи на таможенном посту.

На меня, директора предприятия Исаева И. Х. по ходатайству старшего следователя Управления СБУ Запорожской области Осипова Александра Игоревича сфабриковано уголовное производство от 21.03.2019 года.

Машины с отгружаемым оборудованием по решению суда могут быть задержаны как вещественные доказательства. Предприятие понесет большие убытки за срыв сроков поставки продукции. И конечно же, пострадает наша репутация надежного поставщика качественных индукционных печей.

На этой неделе на допрос "приглашены" в Управление СБУ Запорожской области технический директор и заместитель директора. Мы будем бороться, и защищаться всеми законными доступными методами.

Для справки, в Украине ООО "Термолит" является единственным разработчиком и изготовителем индукционных плавильных печей, индукционных нагревательных, закалочных установок. В настоящее время на предприятии работают 84 работника. Темпы производства растут с каждым годом. Доля экспорта составляет более 60% (страны ближнего и дальнего Зарубежья).

Как заявил Президент Украины Владимир Зеленский – он намерен лишить Службу безопасности Украины (СБУ) несвойственных ей функций, на что мы очень надеемся.

Директор ООО "Термолит" г. Мелитополь Исаев И. Х.