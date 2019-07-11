Рекордная сделка на $34 миллиарда: IBM завершила приобретение Red Hat

Эта сделка является крупнейшей в истории IBM и третьей в списке самых крупных на мировом технологическом рынке.

Американская корпорация IBM сегодня объявила о завершении сделки по приобретению компании Red Hat — разработчика программного обеспечения с открытым кодом на основе операционной системы Linux. Таким образом, теперь Red Hat официально принадлежит IBM.

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Напомним, о сделке было объявлено 28 октября 2018 года. За покупку Red Hat компания IBM заплатила $34 млрд, выплатив всю сумму денежными средствами. Эта сделка является крупнейшей в истории IBM и третьей в списке самых крупных на мировом технологическом рынке, пишет itc.ua.

Как и было оговорено сторонами, Red Hat продолжит работать в качестве отдельного независимого подразделения в составе IBM, сохранив как внутреннюю структуру, так и руководство. Таким образом, Джим Уайтхерст продолжит управлять компанией в должности главного исполнительного директора, но теперь будет подчиняться CEO IBM Джинни Рометти.

Red Hat специализируется на решениях в сфере облачных технологий, где широко применяется операционная система Linux. Именно это направление IBM считает одним из ключевых.

Теперь, когда сделка по приобретению Red Hat закрыта, на облачный бизнес IBM будет приходиться около четверти всей выручки IBM, тогда как в 2013 году это направление приносило всего 4% дохода.

В IBM надеются, что приобретение Red Hat позволит «создать гибридную мультиоблачную платформу следующего поколения» (что бы это ни значило) и стать мировым лидером на рынке облачных технологий.

Справка. Компанию Red Hat создали в 1993 году. Первое время она была известна своим бесплатным дистрибутивом Red Hat Linux. В начале 2000-х компания прекратила его поддерживать и начала разрабатывать дистрибутив Red Hat Enterprise Linux и другие решения, предназначенные для корпоративных клиентов и продаваемые по подписке.

Больше всего Red Hat известна по проекту Fedora — бесплатной операционной системе на базе Linux, которой в прошлом году исполнилось 15 лет.