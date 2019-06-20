На Донбассе люди без воды из-за долгов КП «Вода Донбасса», Минэкономразвития отказалось выделять средства - донецкие журналисты

Жители города Константиновка в поисках поды отправляются к колодцам и рекам, отмечая, что жить в 30-тиградусной жаре без водоснабжения крайне сложно.

В Константиновке Донецкой области, Сантуриновке, Красного Октября люди остались без водоснабжения – воды в кранах нет уже месяц. Несмотря на обращения местной власти к премьер-министру и Минэкономразвития, никакого решения проблемы нет.

Об этом сообщили донецкие журналисты.

Жители города Константиновка в поисках поды отправляются к колодцам и рекам, отмечая, что жить в 30-тиградусной жаре без водоснабжения крайне сложно.

Граждане Константиновки вышли на улицы и перекрыли дороги, они требуют возобновить возоснабжение. «Больше всего беспокоит санитарно-эпидемиологическая ситуация в городе, потому что садики, школы, все работают, а воды у них нет», - рассказала журналистам участница митинга Татьяна.

Воды в области нет из-за водоканалов, в частности, Белокузьминовского, который остался без электроэнергии из-за долгов компании «Вода Донбасса».

Без водоснабжения на Донбассе - почти 40 тысяч человек. Журналисты выяснили – КП «Вода Донбасса» накопила долг на 3 млрд. грн. с 2014 года, к тому же, есть долг на неподконтрольных территориях, куда КП поставляет воду.

Лариса Гусева, замдиректора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой облгосадминистрации объяснила, что со своей стороны администрация не раз обращалась к высшим органам власти. «Мы обращались в МЭРТ, чтобы из резервного фонда были выделены средства хотя бы для частичного погашения долгов компании, 280 млн. грн., но мы получили отказ», - рассказала Лариса Гусева.

Как ранее сообщалось, в Константиновке люди перекрыли трассу из-за отсутствия водоснабжения.

Как ранее сообщалось, 27 мая без воды остались шесть населенных пунктов, в том числе города Бахмут и Соледар. Водоснабжение с 23 мая прекратилось в 16 населенных пунктах Донбасса.

Жители Донецкой области обратились с петицией к президенту Владимиру Зеленскому по вопросу подключения к электроэнергии КП "Вода Донбасса".

Вопрос водоснабжения КП «Вода Донбасса» Кабинет министров рассматривает с начала апреля 2019 года. В частности, Вице-премьер-министр Украины и Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко по итогам совещания 3 апреля поручил МЭРТ (Министерство экономического развития и торговли) предоставить государственную помощь (финансирование) КП «Компания «Вода Донбасса» (у предприятия накоплены долги по оплате за использованную электроэнергию).