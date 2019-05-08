Кабмин назначил Верланова главой налоговой службы

Премьер отметил, что Верланова официально могут представить уже в пятницу, 10 мая.

Кабинет министров Украины назначил заместителя министра финансов Сергея Верланова главой Государственной налоговой службы Украины (ГНС). Читайте такжеКонкурсная комиссия выбрала главу налоговой службы Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства. Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что Верланова официально могут представить уже в пятницу, 10 мая. "Налоговая служба требует прозрачности, открытости, как и, кстати, Государственная таможенная служба. Которую пока нам заблокировали. Задание - стоит организовать хорошую европейскую службу, доброжелательную к бизнесу", - добавил Гройсман. В Минфине добавили, что после назначения Верланова должны пройти регистрация юридического лица, перевод работников ГФС в Государственную налоговую службу и принятие распоряжение Кабмина о начале работы Налоговой.

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