От оттока кадров отечественные работодатели получили преимущество - эксперты

Положительные бонусы на себе почувствовали и соискатели работы, ведь предложения становятся все более интересными.

Нехватка рабочих рук заставила украинских работодателей пересмотреть подходы к оплате труда. По данным опроса Международного кадрового портала HeardHunter, представители всех отраслей, где выросло число вакансий, были вынуждены увеличить зарплаты ставки работникам и начисления бонусов.

Кроме того, работодатели все чаще отходят от привязки выплат к эффективности работы. В свою очередь соискатели получили возможность высоко себя ценить и перебирать предложениями, о чем свидетельствуют конкретные примеры.

"Я позвонил одному каменщику, который делал облицовочную кладку моего дома. Его коллеги поехали в Польшу, где работают вахтовым методом, живут далеко от семьи и имеют при этом по 18-20 тысяч гривень в месяц. А он из-за травмы ноги тогда вместе с ними не отправился. Сейчас работает под Черкассами. Зарабатывает до 50-55 тысяч гривень в месяц", – рассказывает заказчик строительства Сергей Леуский.

Также по данным HeardHunter, количественный рост вакансий произошел в таких профессиональных сферах, как "рабочий персонал", "производство" и "транспорт". Компании с этим связаны, продемонстрировали кардинальное изменение подходов, существенно повысив конкурентные позиции отечественного рынка труда.