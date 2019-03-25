Российская компания S7 Space подтвердила планы отказаться от украинских ракет

При этом конкретных сроков расторжения контракта в компании назвать не смогли.

Совладелец группы S7 Space Наталья Филева подтвердила ранее появившуюся в СМИ информацию об отказе от контракта на производство на украинском «Южмаше» 12 ракет-носителей «Зенит» для пусков с плавучего космодрома «Морской старт».

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Об этом пишет kommersant.ru.

«Собираемся»,— ответила она на соответствующий вопрос. При этом конкретных сроков расторжения контракта Филева назвать не смогла.

Днепропетровский завод «Южмаш» объявил о подписании контракта на поставку дочерней структуре российской группы компаний S7 ракет «Зенит» в 2017 году. Соглашением предусмотрено создание 12 носителей, которые должны были использоваться в том числе для пусков из акватории Тихого океана (проект Sea Launch).

На прошлой неделе стало известно, что S7 планирует остановить выполнение заключенного два года назад контракта.

Как сообщал УНИАН, ситуацию тогда прокомментировала пресс-служба Южного машиностроительного завода. "В настоящее время "Южмаш" не имеет официальных сообщений от заказчика относительно предполагаемого прекращения контракта. Со своей стороны, "Южмаш" не намерен выступать инициатором в этом вопросе.

"Южмаш" имеет заключенный весной 2017 года контракт на производство двенадцати ракет-носителей "Зенит". Заказчик - зарегистрированная в США компания S7 Sea Launch Limited.