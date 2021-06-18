Зеленский попросил правительство учесть соответствующие размеры для зарплат медиков при расчете тарифов медгарантий и формирования бюджетов ведомственных медицинских учреждений.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, устанавливающий ориентир по минимальной зарплате для среднего медицинского персонала в размере не менее 13,5 тыс. и для врачебного состава – не менее 20 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время торжеств по случаю Дня медицинского работника. Трансляция мероприятия велась на Facebook-странице Офиса президента.

По словам главы Украинского государства, одним из приоритетов станет обеспечение достойной мотивации для медиков.

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«Обеспечение, условия и гарантии для всех медицинских работников, когда и врач, и медсестра - весь медицинский персонал, спасая жизни других, не думают, как выжить самим. Здесь есть два варианта - или наша страна обеспечит достойную мотивацию нашим медикам, или эту мотивацию им предоставят другие страны», - сказал он.

Зеленский назвал недопустимым, что средняя зарплата в области здравоохранения равна уровню средней заработной платы по стране. «При всем уважении ко всем профессиям, но жизнь человека бесценна, а, следовательно, его спасение точно должно быть одним из самых высоко оплачиваемых дел, и сегодня даже в условиях ограниченного бюджета мы постепенно увеличиваем заработные платы медикам. Каждый раз, когда это происходит я всегда говорю, что это только первые шаги, и мы не имеем права останавливаться. Мы должны находить новые механизмы и новые ресурсы, пока размер зарплаты медиков не станет справедливым», - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что одним из шагов достижения этой цели станет подписанный им сегодня важный указ.

«Совместно с правительством и парламентом мы сделаем все, чтобы эти суммы были не только не бумаге, чтобы общий бюджет здравоохранения рос и росли тарифы программ медицинских гарантий, чтобы врачи могли отстоять право на достойную оплату перед работодателем, чтобы коллективные договоры устанавливали справедливую формулу выплат, а профсоюзы защищали наиболее незащищенных медработников», - добавил он.

По словам главы государства, сейчас правительство начинает процесс подготовки бюджета на 2022 год, и он ожидает, что упомянутый указ станет «четким сигналом о восстановлении престижа и важной роли медиков в нашем обществе».

Зеленский попросил правительство учесть соответствующие размеры для зарплат медиков при расчете тарифов медгарантий и формировании бюджетов ведомственных медицинских учреждений.

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Автор: Константин Гончаров