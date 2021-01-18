В госбюджете-2021 на образование предусмотрено 169,3 млрд грн с учетом межбюджетных трансфертов.

Государственный бюджет Украины на 2021 год предусматривает повышение зарплат педагогам в среднем на 25,5%.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины со ссылкой на заместителя министра Романа Ермоличева.

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"Несмотря на вызовы, связанные с необходимостью реагировать на пандемию, мы стабильно продолжаем повышать оплату труда учителей. Поэтому предусмотренные в государственном бюджете на 2021 год средства позволят органам местного самоуправления повысить заработную плату педагогических работников учреждений общего среднего образования в среднем на 25,5%», - цитирует Ермоличева пресс-служба Минфина.

По его словам, в госбюджете-2021 на оплату труда педагогических работников учреждений общего среднего образования предусмотрено 99,6 млрд грн, что на 18,7 млрд грн больше, чем в 2020 году, а всего на образование предусмотрено 169,3 млрд грн с учетом межбюджетных трансфертов, что на 29,3 млрд грн больше по сравнению с 2020 годом.

"Государство продолжает выполнять взятые на себя обязательства по содержанию педагогического персонала учреждений общего среднего образования для предоставления качественного общего среднего образования в соответствии с законодательно установленными стандартами. Финансирование образования остается приоритетом государства. Ведь качественное образование должно быть как в городской, так и в сельской местности, независимо от того, где проживает ученик", - цитирует Ермоличева пресс-служба Минфина.

Госбюджет 2021

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете Украины на 2021 год.

16 декабря 2020 года глава Минфина рассказал, сколько будут получать медики и учителя в 2021 году.

25 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О Государственном бюджете Украины на 2021 год»

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Автор: Богдан Слуцкий