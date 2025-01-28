Юлия Жовтяк отметила, что в перспективе десятилетия зарплаты в Украине должны расти.

Самые большие зарплаты в Украине сейчас у военных. Среди предприятий невоенного сектора больше всего зарабатывают сотрудник IT-сферы.

Директор Государственной службы занятости Юлии Жовтяк в интервью РБК-Украина рассказала, что больше всего сейчас зарабатывают военные. При этом она отметила, что среди компаний невоенного сектора самые высокие зарплаты в IT-сфере, а также в сфере недвижимости, транспорта, логистики, HR.

"Большие зарплаты получают наладчики различного оборудования, операторы станков с программным управлением. Их зарплаты достигают 80 - 100 тысяч гривень. Инженерные профессии - это минимум 100 тысяч гривень. Приличные зарплаты - в аграрном секторе", - отметила чиновница.

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Она отметила, что такая ситуация с зарплатами связана с уменьшением количества специалистов, поэтому работодатели вынуждены поднимать оплату труда.

"Зарплаты не будут падать, потому что всегда действуют законы демографии и конкуренции. Мы никуда не денемся от конкуренции с нашими европейскими соседями. В перспективе десятилетия зарплаты в Украине должны расти, с сохранением нынешней их структуры. По дефицитным специальностям зарплаты будут только расти", - объяснила Жовтяк.

Зарплаты в Украине - последние новости

Согласно данным исследования "OLX Работа", в 2024 году на рынке труда стало больше вакансий, а средняя зарплата выросла на 12,5%. Медианная зарплата в Украине по состоянию на конец 2024 года составляет 20 000 гривень или 480 долларов.

При этом заместитель министра экономики Андрей Телюпа рассказал, что средняя зарплата в долларовом выражении сейчас является рекордной из-за дефицита рабочей силы в Украине.

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