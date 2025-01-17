В 2024 году средняя зарплата в Украине выросла на 13%.

Средняя зарплата в долларовом выражении сейчас является рекордной из-за дефицита рабочей силы в Украине.

Об этом рассказал заместитель министра экономики Андрей Телюпа во время события "Итоги года для украинской экономики", организованного Центром экономической стратегии.

"Сейчас в долларах средняя зарплата является рекордной в истории Украины. Это вызвано не очень позитивным фактором - дефицитом рабочей силы. Но спрос сейчас превышает предложение, что вызывает рост зарплат в Украине", - сказал он.

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По его словам, рост средней зарплаты в 2024 году составил 13% (до 20 985 грн), а в 2025 году ожидается рост на 8,1% (до 24 389 грн).

Что касается макроэкономических показателей, то по оценке Минэкономики в 2024 году ВВП Украины вырос на 3,6%, а инфляция составила 12%.

"Несмотря на все сложные условия, на все проблемы с энергетикой и человеческим капиталом, мы растем. Это, конечно, больше восстановительный рост после падения 2022 года, но все же мы растем и даже если смотреть на уровень ВВП по уровню наличного населения, то мы сейчас вышли на рекордный ВВП на душу наличного населения. Несмотря на полномасштабную войну, Украина и украинская экономика держатся", - отметил Телюпа.

Согласно прогнозу Минэкономики, в 2025 году валовой внутренний продукт вырастет на 2,7%, а инфляция замедлится до 9,5%.

Рост экономики Украины

Как сообщали в Минэкономики в декабре, темпы роста валового внутреннего продукта Украины в ноябре 2024 года замедлились до 0,9%, что на 0,6% меньше по сравнению с октябрем. Однако за 11 месяцев ВВП нашей страны вырос на 4%.

Всемирный банк прогнозирует, что рост экономики Украины в 2025 году замедлится до 2%. Такой прогноз базируется на предположении, что война будет продолжаться в течение всего года.

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