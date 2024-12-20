Всемирный банк предоставит 2 млрд долларов через механизм DPL.

Украина начинает получать первые средства США за счет замороженных российских активов. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, Всемирный банк предоставит 2 млрд долларов через механизм DPL.

"Исполнительный совет Банка накануне одобрил выделение средств. А сегодня соответствующие соглашения со Всемирным банком подписало Министерство финансов Украины", - написал Шмыгаль в Telegram.

В частности, 1 млрд долларов будет предоставлен в виде безвозвратного гранта из фонда Всемирного банка FIF за счет взноса США в рамках инициативы G7. Еще 1,05 млрд долларов Украина получит в виде займа под гарантии от правительств Японии и Великобритании.

Видео дня

"Украина выполнила все необходимые меры для получения средств. Благодарны нашим партнерам за поддержку на пути экономического развития и восстановления", - отметил премьер.

Замороженные активы России - последние новости

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в начале декабря заявил, чтостраны G7 завершают процесс передачи Украине первых траншей из 50 миллиардов долларов за счет замороженных активов РФ в США и Европейском Союзе.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что западные партнеры Украины должны перейти от замораживания российских активов к их конфискации. По его словам, "заставить агрессора возместить убытки и ущерб является справедливым и законным".

Вас также могут заинтересовать новости: