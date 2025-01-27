Команда Трампа собирается ввести цифровые финансы в обиход.

Президент США Дональд Трамп обещал, что цифровые активы будут играть решающую роль в инновациях, экономическом развитии и международном лидерстве страны. Некоторые эксперты опасаются, что решения нового американского лидера приведут к катастрофе.

Издание The Economist пишет, что администрация Байдена прилагала все усилия, чтобы не допустить проникновения криптоиндустрии на Уолл-стрит. Жесткие правила делали хранение цифровых активов от имени клиентов непомерно дорогим для банков и не позволяли им создавать собственные криптопродукты, как стейблкоины - токены, привязанные к доллару или другим активам. Теперь же все может измениться.

21 января Трэвис Хилл, временный председатель FDIC, заявил, что хочет, чтобы регулирование криптовалют было более прозрачным, и что все законопослушные клиенты должны иметь доступ к банковским счетам. Криптовалютная индустрия долгое время не имелатакой возможности из-за опасений по поводу отмывания денег.

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23 января Комиссия по ценным бумагам и биржам изменила свое руководство так, что финансовые учреждения больше не должны учитывать в своих балансах криптоактивы, хранящиеся от имени клиентов.

Эти изменения затронут практически все учреждения на Уолл-стрит. Брайан Мойнихан, исполнительный директор Bank of America, заявил, что банки примут криптовалюты, такие как стейблкоины, которые могут облегчить транзакции. Многие из них экспериментируют с криптотокенами, которые передают право собственности на доли в фондах денежного рынка. Они также намерены развивать торговлю и хранение криптоактивов, когда будут известны все нюансы нового режима регулирования. В связи с этим ожидается, что некоторые учреждения, возможно, приобретут криптовалютные компании.

Дилан Уолш из консалтинговой компании Oliver Wyman считает, что может произойти и обратная ситуация - криптовалютные компании будут покупать учреждения с банковскими лицензиями, позволяющими принимать депозиты и выдавать кредиты.

Тем не менее, традиционные финансы и криптоиндустрия не во всем согласны. Самый большой спорный момент касается платежных "рельсов" Федеральной резервной системы. Около 9000 компаний имеют мастер-счета в центральном банке, которые позволяют осуществлять платежи без посредников, что снижает стоимость и сложность транзакций. Некоторые криптокомпании уже подавали заявки на открытие мастер-счетов, но им или отказали, или их документы все еще на рассмотрении.

Традиционные банки довольны таким положением дел. Институт банковской политики и Американская ассоциация банкиров поддержали право ФРС блокировать доступ к мастер-счетам. Они подчеркнули необходимость защиты от кредитного риска, риска кибербезопасности и репутационного риска, особенно связанного с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Есть также опасения по поводу волатильности криптовалют. Стивен Келли из Йельского университета говорит, что его беспокоят последствия "связи между тем, что происходит в ценах на криптовалюты, и тем, что происходит с банками". Если колебаниям на криптовалютном рынке будут влиять на банковские депозиты, то учреждения станут более уязвимыми. По его словам, именно это произошло с Silvergate и Signature, двумя криптовалютными банками, которые рухнули в 2023 году.

Трамп и криптовалютный мир - последние новости

Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил о запуске мемкоина $TRUMP. В первый день выпустили 200 миллионов монет.

Спустя несколько дней будущая первая леди США Мелания Трамп также объявила о запуске собственной криптовалюты - мемкоина $MELANIA.

20 января Bitcoin достиг исторического максимума в 109 241 доллар на фоне подготовки к инаугурации Трампа, но после церемонии на рынке криптовалют произошли изменения. В частности, сильно подешевели Bitcoin, а также мемкоины республиканца и его жены.

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