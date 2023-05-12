Можно получить до 200 тысяч гривень на строительные материалы или на заказ ремонтных услуг.

За два дня действия программы "єВідновлення", по которой украинцы могут получить от государства до 200 тысяч гривен на восстановление поврежденного в результате войны жилья, заявки на участие подали 5 575 украинцев.

"По состоянию на сегодняшнее утро по программе "єВідновлення" имеем уже 5 575 принятых заявок. Это за два дня работы программы. Уверен, этот проект станет показательным примером того, что восстановление проходит быстро и эффективно", - во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также он добавил, что правительство работает над тем, чтобы предоставить компенсации семьям, которые уже сделали ремонты собственными силами.

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"Соответствующая задача поставлена вице-премьер-министру по вопросам восстановления, Мининфраструктуры и Агентству по вопросам восстановления. Президент Владимир Зеленский поставил четкую задачу: обеспечить равенство в помощи", - отметил премьер.

По его словам, следующей программой в жилищной сфере станут сертификаты для тех, чье жилье было полностью разрушено и уже не подлежит ремонту. Кабмин уже работает над деталями этого проекта. Кроме этого, на заседании правительство дало поручение о создании в ряде министерств и 11 областях должности заместителя министра или заместителя главы ОВА по вопросам восстановления.

"Речь идет о министерствах, которые реализуют проекты восстановления и о 11 регионах, которые больше всего пострадали от войны, в частности Харьковщина", - сказал Шмыгаль, добавив, что это позволит ускорить процесс подготовки проектов и сделать эти проекты более качественными.

Напоследок Кабмин выделил дополнительные 220 миллионов гривень на компенсацию за потребленные коммунальные услуги при размещении переселенцев в зданиях государственной и коммунальной собственности.

Программа "єВідновлення" - что известно

Как сообщал УНИАН, 10 мая в приложении "Дия" открыли регистрацию заявок на выплату денежной помощи по программе "єВідновлення". Почти сразу в системе произошел сбой из-за массовой подачи украинцами тысяч заявок.

Впоследствии Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры разъяснило, что по программе помощь не будут оказывать гражданам, которые отремонтировали свое жилье самостоятельно.

Несмотря на это, президент Владимир Зеленский в обращении подчеркнул, что должны получить и помощь те люди, которые смогли своими силами восстановить поврежденное жилье.

"Равенство в помощи - это очень важно, и соответствующий алгоритм нужен. Следующий шаг - возмещение за потерянное жилье. И это будет", - добавил президент Украины.

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