За два дня действия программы "єВідновлення", по которой украинцы могут получить от государства до 200 тысяч гривен на восстановление поврежденного в результате войны жилья, заявки на участие подали 5 575 украинцев.
"По состоянию на сегодняшнее утро по программе "єВідновлення" имеем уже 5 575 принятых заявок. Это за два дня работы программы. Уверен, этот проект станет показательным примером того, что восстановление проходит быстро и эффективно", - во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Также он добавил, что правительство работает над тем, чтобы предоставить компенсации семьям, которые уже сделали ремонты собственными силами.
"Соответствующая задача поставлена вице-премьер-министру по вопросам восстановления, Мининфраструктуры и Агентству по вопросам восстановления. Президент Владимир Зеленский поставил четкую задачу: обеспечить равенство в помощи", - отметил премьер.
По его словам, следующей программой в жилищной сфере станут сертификаты для тех, чье жилье было полностью разрушено и уже не подлежит ремонту. Кабмин уже работает над деталями этого проекта. Кроме этого, на заседании правительство дало поручение о создании в ряде министерств и 11 областях должности заместителя министра или заместителя главы ОВА по вопросам восстановления.
"Речь идет о министерствах, которые реализуют проекты восстановления и о 11 регионах, которые больше всего пострадали от войны, в частности Харьковщина", - сказал Шмыгаль, добавив, что это позволит ускорить процесс подготовки проектов и сделать эти проекты более качественными.
Напоследок Кабмин выделил дополнительные 220 миллионов гривень на компенсацию за потребленные коммунальные услуги при размещении переселенцев в зданиях государственной и коммунальной собственности.
Программа "єВідновлення" - что известно
Как сообщал УНИАН, 10 мая в приложении "Дия" открыли регистрацию заявок на выплату денежной помощи по программе "єВідновлення". Почти сразу в системе произошел сбой из-за массовой подачи украинцами тысяч заявок.
Впоследствии Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры разъяснило, что по программе помощь не будут оказывать гражданам, которые отремонтировали свое жилье самостоятельно.
Несмотря на это, президент Владимир Зеленский в обращении подчеркнул, что должны получить и помощь те люди, которые смогли своими силами восстановить поврежденное жилье.
"Равенство в помощи - это очень важно, и соответствующий алгоритм нужен. Следующий шаг - возмещение за потерянное жилье. И это будет", - добавил президент Украины.