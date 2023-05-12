В Мингромад разъяснили условия получения госпомощи по этой программе.

За программой "єВідновлення" помощь не будут оказывать гражданам, которые отремонтировали свое жилье самостоятельно.

Об этом говорится в разъяснении Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины относительно того, кто может получить указанную государственную помощь.

Прежде всего отмечается, что на помощь могут рассчитывать все граждане, являющиеся собственниками или совладельцами жилья (квартира, частный дом, другое жилое помещение), получившее незначительные повреждения в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией России.

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При этом, определены необходимые условия получения выплат, одна из которых - "не была отремонтирована самостоятельно - помощь доступна, если владелец еще не сделал ремонт за свой счет".

Другие необходимые условия:

жилье повреждено из-за боевых действий после 24 февраля 2022 – после вступления в силу Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" от 24 февраля 2022 года № 64/2022; подлежит восстановлению - по результатам оценки комиссии, созданной при органе местного самоуправления, жилье не было признано таким, что невозможно восстановить; размещено на неоккупированной территории – в соответствии с перечнем территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных утвержденных Минреинтеграции (с перечнем можно ознакомиться по ссылке).

Определены категории лиц, которым будет предоставляться приоритет:

комбатанты,

люди с инвалидностью в результате войны,

ветераны войны, члены семей погибших военных,

мобилизованные,

многодетные семьи,

люди с инвалидностью I и II группы,

родители-воспитатели детского дома семейного типа;

попечители/попечители,

приемные родители и патронатные воспитатели,

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Не может получить помощь:

лица, к которым применены санкции в соответствии с Законом Украины "О санкциях";

лица, имеющие судимость за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных разделом I "Преступления против основ национальной безопасности Украины" Особой части Уголовного кодекса Украины;

наследники подсанкционных лиц и лиц с судимостью, в случае, когда принадлежащий наследодателю объект недвижимого имущества был поврежден при жизни такого наследодателя.

Кабмин открыл регистрацию заявок на "єВідновлення"

Как сообщал УНИАН, 10 мая была открыта регистрация заявок на выплату денежной помощи по программе "єВідновлення". Услугу запустило Минцифры в приложении "Дия". Максимальная сумма выплаты - 200 тыс. грн.

В первый день работы программы в системе произошел сбой из-за массовой подачи украинцами тысяч заявок.

Украинцы за первые сутки работы программы государственной помощи на восстановление поврежденного жилья "єВідновлення" подали более 3 тысяч заявлений о выплате помощи.

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