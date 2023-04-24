В 2019 году Япония исключила Южную Корею из своего списка преференций, что привело к аналогичным ответным действиям.

Южная Корея восстановила Японию в списке своих приоритетных торговых партнеров.

Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на сообщение Министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Как говорится в сообщении, возвращение Японии в "белый список" торговых партнеров Южной Кореи сократит бюрократическую волокиту для экспортеров. В частности, срок рассмотрения и утверждения стратегических товаров, направляющихся в Японию, уменьшится до пяти дней вместо 15, а количество необходимых документов - до трех из пяти.

Видео дня

Данный шаг является частью более широких попыток обеих стран наладить напряженные дипломатические связи, в основе которых лежат вопросы выплат репараций во Второй мировой войне, а также беспокойство по обмену чувствительными технологиями.

Война в Украине и позиция Южной Кореи

В 2019 году Япония исключила Южную Корею из своего списка преференций, что привело к аналогичным ответным действиям.

После начала войны власти Южной Кореи заявили, что не будут поставлять оружие украинской стороне. Страна оказывала Украине помощь, особо это не афишируя. В марте 2022 года стало известно, что Южная Корея отправила нелетальный военный груз, в который вошли пуленепробиваемые каски, палатки, одеяла, покрывала, аптечки, лекарства и военные продуктовые наборы длительного хранения. Помощь обошлась стране в $800 тыс.

19 апреля 2023 года в Южной Корее впервые заявили о возможности предоставить Киеву оружие.

20 апреля 2023 года Минобороны Украины ответило на угрозы Медведева Южной Корее.

Вас также могут заинтересовать новости: