Теплый февраль и приближение весны, видимо, опьяняюще подействовали на руководство страны. Уже практически нет сомнений, что Украина закончит отопительный сезон без особых проблем и не нужно будет в аварийном порядке закупать на европейском рынке дорогой нынче газ.

Российские орды пока не хлынули на украинскую землю. И президент Владимир Зеленский считает, что более ста тысяч российских военнослужащих, месящих февральскую грязь у наших границ, это лишь психологическое давление. В этом он убеждает как представителей бизнеса, так и зарубежных политиков, которые в последнее время массово наведали Киев, создавая "живой дипломатический щит" для Украины.

Даже новая волна коварного коронавируса, вызванная "Омикроном", похоже, уже не является для государства серьёзной головной болью. Несмотря на антирекорды по количеству заболевших, этот штамм вируса украинцы переносят значительно легче, чем осеннюю "Дельту".

Жизнь в стране понемногу, кажется, налаживается

А тут ещё и подоспела макрофинансовая помощь от Евросоюза в 1,2 миллиарда евро.

В общем, жизнь в стране понемногу, кажется, налаживается. Казалось бы, теперь пришла пора взяться за рутинное, но такое необходимое восстановление национальной экономики и повышение благосостояния украинцев. И тут речь даже не о выполнении амбициозных обещаний экс-премьера Алексея Гончарука (если кто-то еще помнит о таком политике) или программы нынешнего Кабинета министров Дениса Шмыгаля.

Офис президента, похоже, удовлетворен рекордным "долларовым" показателем ВВП по итогам 2021 года в почти 200 миллиардов долларов. И не так уж важно, что украинская экономика в прошлом году выросла всего на 3,2 процента после 4-процентного падения за первый год пандемии. Причём большую роль в этом росте сыграли 10-процентная инфляция и снижающийся курс национальной валюты, который приходилось удерживать Нацбанку за счет распродажи своих резервов.

Президент и его команда посчитали, что в нынешнее сложное время и так много негатива, потому народу нужно пообещать ещё что-нибудь исключительно приятное, раз предыдущие обещания выполнить не удалось.

И вот во время очередной помпезной презентации новых услуг государственного портала "Дія" Владимир Зеленский неожиданно пообещал выдать по бесплатному смартфону каждому вакцинированному украинцу старше 60 лет. Причем, к каждому гаджету будет прилагаться ещё и льготный тариф.

Самый актуальный вопрос: кто оплатит банкет?

Нарисованные радужные перспективы будущей поголовной "смартфонизации" страны у критически мыслящей части общества могли вызвать образ известного литературного героя – Остапа Бендера. Только вместо удара автопробегом по бездорожью и разгильдяйству президент с помощью бесплатных смартфонов хочет привести Украину к празднику "цифрового народовластия". И возможно, одновременно и к своему переизбранию на второй срок.

Записывать на получение смартфона начнут уже весной, а пока гражданам предлагают выбрать название для программы. Среди вариантов – "єСмартфон", "БабусяФон", "єДідусь" и "єБабуся". Украинцы могут предложить свой вариант названия.

Творческая инициатива разбудила массы и уже породила массу едких комментариев. Часть критики прозвучала из уст тех, кто многие годы во время избирательных компаний "засевал" страну и ее регионы реальной гречкой. Идея удержания власти путем массовой "смартфонизации" страны за бюджетные средства показалась им особенно возмутительной.

Но даже если поверить, что этот праздник невиданной щедрости решили устроить без какой-либо задней мысли, претензий к инициативе президента всё равно будет предостаточно.

Самый актуальный вопрос: кто оплатит банкет? Об источнике финансирования президент с командой пока скромно умалчивают, но, скорее всего, это будет государственный бюджет.

Если государство, как было озвучено, планирует закупить 8,5 миллионов устройств, то при средней цене в 3 тысячи гривень за один смартфон затея обойдётся почти в 26 миллиардов. То есть, в почти миллиард долларов. Насколько разумно изымать из казны воюющей страны такие средства, когда, к тому же, мировые цены на газ улетели в космос?

Если кто-то из чиновников забыл, можно напомнить, что Украине для прохождения следующей зимы нужно будет в обязательном порядке закачать в свои хранилища около пятнадцати миллиардов кубометров газа.

Сомнительной выглядит и формулировка, что смартфоны будут выдавать только вакцинированным гражданам. Если власть рассчитывает, что после этого пенсионеры массово побегут прививаться, то её ждёт разочарование. Та же выдача 1000 гривень за полный курс вакцинации и ещё по 500 за бустерную дозу пока не привели к резкому увеличению числа желающих защититься от коронавируса.

Не будем забывать и о коррупционных рисках

Кроме того, нужно иметь в виду, что многие украинцы старше 60 лет уже имеют смартфоны и активно ими пользуются. В этом случае выдача дополнительного телефона на руки приведет к тому, что украинские бабушки и дедушки неизбежно начнут ими торговать на улицах. Или власть найдет способ отделить владельцев смартфонов от тех, кто еще не знаком с таким благом цивилизации?

Для многих "єБабушек" и "єДедушек" Украины, которые отпахали всю жизнь и ныне вынуждены выживать на среднюю пенсию в четыре тысячи гривень в месяц, участие в какой-то оплаченной из государственной казны мифической электронной демократии станет очередной непонятной причудой далеких от реалий политиков.

Гораздо привлекательнее для них возможность обменять выданную игрушку на "живые деньги", чтобы купить еды и лекарств, а также заплатить за дорогущую коммуналку.

Также нужно помнить, что в некоторых населенных пунктах нашей страны нет нужного по уровню качества покрытия сигналом 3G или 4G. Поэтому идея выдавать там смартфоны видится, мягко говоря, сомнительной. Ещё одним печальным обстоятельством является то, что в силу возраста и проблем со зрением некоторые потенциальные участники программы попросту не смогут освоить подаренные девайсы.

Не будем забывать и о коррупционных рисках. Нет гарантий, что чиновники эту идею не превратят в очередную схему, при которой смартфоны будут закупаться через фирмы-"прокладки".

Украинцам остается ждать официальной презентации программы, на которой представители власти расскажут о ее деталях и ответят на вопрос, где возьмут деньги. Возможно, что руководители страны знают, как исключить часть из описанных рисков, и не испоганить своё начинание. И при этом смогут снять подозрение, что это не часть подготовки к выборам и не очередная "єГречка".

Дмитрий Шварц

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