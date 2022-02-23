Владелец группы SCM убежден, что Украина и украинцы выйдут из текущей ситуации сильнее.

Об этом бизнесмен заявил в комментарии изданию "Украинская правда" по прилету в Киев.

"Украину мы любим, в Украину мы верим, и я убежден что из этой ситуации Украина и украинцы выйдут сильнее", - заявил Ринат Ахметов.

Он подчеркнул, что SCM продолжает инвестировать миллиарды долларов в строительство и модернизацию производственных мощностей и создание рабочих мест в Украине.

"Я не останавливаю инвестиции, а продолжаю инвестировать - и это миллиарды долларов в украинскую экономику, в новые рабочие места и от этого выиграет Украина и каждый украинец. Мы готовы помогать правительству, готовы помогать городам, где расположен наш бизнес. И самое главное – мы помогали, помогаем и будем помогать. Людей в беде мы не оставим – это я могу сказать с уверенностью. И каждый должен заниматься своим делом", - заявил он.

Напомним, накануне бизнесмен инициировал досрочную выплату предприятиями SCM 1 млрд грн налогов для поддержки государственного бюджета.