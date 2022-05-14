В социальной сети Facebook обнаружена мошенническая страница, на которой предлагают принять участие в опросе.

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA предупреждает о новой мошеннической схеме.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

"В социальной сети Facebook обнаружена мошенническая страница, имитирующая ресурс телеканала "ТСН". На странице предлагают принять участие в опросе. Для этого нужно перейти по ссылке и якобы получить "денежную помощь в рамках социальной программы ООН". В дальнейшем пользователю будет предложено предоставить персональную информацию и осуществить дополнительный платеж. Как результат - данные платежной карты будут скомпрометированы", - говорится в сообщении.

Госспецсвязи предостерегает никогда не вводить реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных сайтах.

"Настройте контроль движения средств (подключите SMS-информирование, установите лимиты на операции). Если данные платежной карты ошибочно введены на мошенническом веб-сайте, немедленно заблокируйте платежную карту с помощью мобильного приложения, горячей линии банка (телефон указан на обратной стороне карты) или через интернет-банкинг. Помните, что всегда надо придерживаться основных правил кибергигиены", - отметили в Госспецсвязи.

Напомним, что около 500 тысяч украинцев получат денежную помощь в рамках меморандума Минсоцполитики и Всемирной продовольственной программы ООН.

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