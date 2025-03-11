Новый механизм призван упростить выплаты.

Украинцам будет легче получить единовременное пособие для семей погибших волонтеров и волонтеров с инвалидностью. Средства будут выплачивать автоматически после подачи первого заявления.

Министерство ветеранов Украины в Facebook сообщило, что Кабмин принял постановление, упрощающее механизм получения единовременной денежной помощи в случае гибели или инвалидности волонтера.

"Раньше процесс был сложным и требовал двух отдельных обращений: сначала нужно было подать заявление Минветеранам для принятия решения о выплате. Затем – обратиться в структурное подразделение, чтобы получить деньги. Теперь Минветеранов будет самостоятельно осуществлять выплату; заявитель сразу указывает банковский счет в первом заявлении – больше никаких дополнительных обращений", - говорится в сообщении.

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Чтобы получить деньги, документы можно подать:

через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) независимо от места регистрации;

почтой или электронной почтой непосредственно в Министерство по делам ветеранов.

Также правительство утвердило новые формы заявлений и уточнило перечень необходимых документов.

Выплаты для военных - последние новости

Основательница ОО "Адвокаты для военнослужащих" Евгения Рябека рассказала, что после ранения военный продолжает получать денежное обеспечение и дополнительные выплаты во время лечения.

При этом юрист Тарас Боровский объяснил механизм выплат родным погибших воинов. Он отметил, что сначала родные получают только 20% от всей суммы.

В свою очередь спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин сообщил, что раненые бойцы и родственники погибших защитников Украины имеют право на денежную помощь, но процесс может занять до полугода из-за бюрократии.

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