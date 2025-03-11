Украинцам будет легче получить единовременное пособие для семей погибших волонтеров и волонтеров с инвалидностью. Средства будут выплачивать автоматически после подачи первого заявления.
Министерство ветеранов Украины в Facebook сообщило, что Кабмин принял постановление, упрощающее механизм получения единовременной денежной помощи в случае гибели или инвалидности волонтера.
"Раньше процесс был сложным и требовал двух отдельных обращений: сначала нужно было подать заявление Минветеранам для принятия решения о выплате. Затем – обратиться в структурное подразделение, чтобы получить деньги. Теперь Минветеранов будет самостоятельно осуществлять выплату; заявитель сразу указывает банковский счет в первом заявлении – больше никаких дополнительных обращений", - говорится в сообщении.
Чтобы получить деньги, документы можно подать:
- через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) независимо от места регистрации;
- почтой или электронной почтой непосредственно в Министерство по делам ветеранов.
Также правительство утвердило новые формы заявлений и уточнило перечень необходимых документов.
Выплаты для военных - последние новости
Основательница ОО "Адвокаты для военнослужащих" Евгения Рябека рассказала, что после ранения военный продолжает получать денежное обеспечение и дополнительные выплаты во время лечения.
При этом юрист Тарас Боровский объяснил механизм выплат родным погибших воинов. Он отметил, что сначала родные получают только 20% от всей суммы.
В свою очередь спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин сообщил, что раненые бойцы и родственники погибших защитников Украины имеют право на денежную помощь, но процесс может занять до полугода из-за бюрократии.