Каждый год ко Дню Независимости украинцам выплачивают денежную помощь.

Ко Дню Независимости сотни тысяч граждан нашего государства должны получить разовые денежные выплаты. Подробно о механизме выплат в своем Telegram-канале рассказал постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Он рассказал, что разовые денежные выплаты ко Дню Независимости выплачивают до 24 августа таким категориям:

Лица, имеющие инвалидность из-за войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которых признали лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

І группа - 3 100 гривень;

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II группа - 2 900 гривен;

ІII группа - 2 700 гривень.

Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также дети, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей получат 1 000 гривен .

. Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной получат 3 100 гривен .

. Члены семей погибших или умерших участников боевых действий, защитников и защитниц Украины, а также вдовы/вдовцы, которые не женились во второй раз (если умершее лицо имело инвалидность вследствие войны, участвовало в боевых действиях или было жертвой нацистских преследований) получат 650 гривен .

Участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также лица, которых насильно вывезли на принудительные работы и дети партизан, подпольщиков и других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага получат 450 гривен.

Денежные выплаты в Украине - другие новости

Недавно УНИАН сообщил, что украинцам будет проще получить единовременное пособие для семей погибших волонтеров и волонтеров с инвалидностью. Средства будут выплачивать в автоматическом режиме после подачи первого заявления.

А еще ранее украинский адвокат и волонтер Евгения Рябека рассказала, что после ранения военный продолжает получать денежное обеспечение и дополнительные выплаты во время лечения.

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