Только один понес убытки, состояние еще одного не изменилось.

Восемь из десяти самых богатых людей мира обогатились совокупно еще на 64 миллиарда долларов благодаря победе Дональда Трампа. И больше всего выгоды получил его горячий сторонник Илон Маск, пишет Bloomberg.

По подсчетам издания, благодаря победе Трампа состояние Маска выросло сразу на 26,5 миллиардов долларов и составило 290 миллиардов долларов. Это стало следствием роста акций компании Tesla в цене почти на 15%. И это при том, что акции компаний-конкурентов наоборот упали.

Как пояснили аналитики Bloomberg, Трамп, скорее всего, отменит субсидии на покупку электромобилей, введенные Джо Байденом, а также введет дополнительные пошлины на китайские электромобили. Считается, все это пойдет на пользу компании Tesla, поскольку сделает рынок менее доступным для ее конкурентов.

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Джефф Безос, основатель Amazon, стал богаче на 7,1 миллиарда долларов. Кроме того свою выгоду от победы республиканского кандидата получили бывшие руководители Microsoft Билл Гейтс и Стив Балмер, технологический магнат Ларри Элисон, бывшие руководители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, знаменитый мастер инвестиций Уоррен Баффет.

Единственный, кто понес убытки от победы Трампа - это французский миллиардер Бернар Арно. Он потерял около 1,6% стоимости своих активов. По оценкам экономистов, именно европейские корпорации могут стать главными жертвами Трампа, который ранее анонсировал введение пошлин на европейские товары.

Кроме того, в первую десятку богачей мира входит основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг. Его состояние не изменилось от победы Трампа - хотя его бизнес сосредоточен прежде всего в США. Ранее Трамп неоднократно обвинял Цукерберга в цензуре в пользу его политических врагов и угрожал отомстить за это.

Дональд Трамп победил на выборах в США: реакция рынков

Как писал УНИАН, после победы Дональда Трампа на выборах президента США евро упал на 1,9% по отношению к доллару - до $1,072. Это является худшим показателем среди валют Группы десятки (G10) на сегодняшний день. Аналитики прогнозируют, что в следующем году евро может приблизиться к паритету с долларом США. Все из-за того, что перед выборам Трамп обещал ввести пошлины на европейские товары.

Вместе с тем победа Трампа вызвала рост российских и украинских ценных бумаг. В России верят, что Трамп поможет быстрее уничтожить Украину, а в Украине надеются, что он поможет положить конец войне.

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