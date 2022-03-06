Если работники эвакуированы, то премьер-министр призывает собрать их и восстановить бизнес в безопасных регионах.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал украинский бизнес возобновлять деятельность, в том числе в безопасных регионах, куда эвакуированы работники.

Об этом он сказал в своем видеообращении, которое транслировалось в эфире информационного телемарафона.

"Я обращаюсь к бизнесу. И к тем, кто работает, и кто в эти дни эвакуировался в другие регионы. К вам просьба, если нет опасности, собирайте своих работников и восстанавливайте производство. Ваша помощь сегодня как никогда нужна государству", – сказал он.

Напомним, в Украине создали онлайн-карту продовольственных магазинов с актуальным графиком работы. Карта постоянно обновляется новым торговыми сетями и отдельными магазинами.

Ранее сообщалось, что в супермаркетах сети АТБ разрешили снимать на кассах до 6 тысяч грн наличными. Все покупатели смогут снять деньги, но при условии, если сделают любую покупку.

В свою очередь в Офисе Президента попросили украинцев рассчитываться по возможности банковскими картами, а не наличными, поскольку сейчас сложно перевозить наличные по стране.

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