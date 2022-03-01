Все покупатели смогут снять деньги при условии, если сделают какую-либо покупку.

Всеукраинская сеть супермаркетов АТБ позволила покупателям снимать наличные на кассах. Так, одним чеком можно снять до 6000 грн.

Об этом сообщает пресслужба сети.

"На сегодня магазины торговой сети "АТБ" работают в усиленном режиме. Магазины, которые находятся в зоне непосредственных боевых действий закрываются, но при стабилизации ситуации, они продолжают свою работу", - говорится в сообщении.

На кассах, выдающих наличные, есть объявления.

Напомним, магазины "Сильпо", "Фора", "Траш" и гипермаркеты Fozzy продолжают работать в тех регионах, где это возможно. К покупателям обратились с просьбой рассчитываться безналично.

Вас также могут заинтересовать новости: