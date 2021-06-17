В Банке указали на проблемы криптовалюты с экологией и финансовой прозрачностью.

Всемирный банк отклонил просьбу Сальвадора о помощи во внедрении биткоина в качестве платежного средства.

Как сообщает Reuters, об этом представитель Банка сообщил журналистам в электронном письме.

«Мы решительно готовы помогать Сальвадору во множестве вопросов, включая прозрачность валют и регуляторные процесы… Хотя правительство обращалось к нам за поддержкой по биткоину, это не то, с чем может помочь Всемирный банк, учитывая экологические недостатки и проблемы с прозрачностью [биткоина]», - говорится в его заявлении.

Ранее министр финансов Сальвадора Алехандро Зелайя сообщил, что страна обратилась за технической поддержкой ко Всемирному банку, чтобы проработать вопрос внедрения биткоина как параллельного законного платежного средства, наряду с долларом.

Читайте такжеПрезидент Сальвадора поручил майнить криптовалюту с помощью вулканов (видео)

Сальвадор первым в мире узаконил биткоин

Ранее парламент Сальвадора проголосовал за признание биткоина платежным средством. Для создания инфраструктуры под платежи в биткоинах будет отведено 90 дней.

По словам президента Букеле, принятый закон обяжет все предприятия принимать биткоин для оплаты товаров или услуг. Правительство будет выступать опорой для организаций, не желающих брать на себя риск из-за нестабильного курса криптовалюты.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров