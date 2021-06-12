Богдан Слуцкий

Последний месяц заставил понервничать тех, у кого есть сбережения в криптовалюте. В мае рынок знатно обвалился, в частности, подешевела самая популярная и дорогая цифровая валюта – биткоин. Сейчас тренд вновь преломился и биткоин пошел в рост, в очередной раз доказывая, что игры с цифровыми активами – для сильных духом и готовых играть «в долгую».

Если 1 мая цена биткоина составляла 58,5 тысяч долларов, то по состоянию на 11 июня, она опустилась на 36 процентов - до 37 тысяч долларов. Другие, менее известные виды цифровых валют опустились в цене еще больше. В частности, вторая по популярности валюта после биткоина – эфириум в мае растеряла почти половину своей стоимости, и по состоянию на 11 июня ее можно было приобрести за 2,4 тысячи долларов.

Такое падение испугало большинство участников рынка, и часть из них, боясь потерять все инвестированные сбережения, начали выводить остатки средств, что еще больше усугубило ситуацию на криптовалютном рынке.

Тех, кто не смог смириться с падением и продал свои цифровые активы в убыток, можно понять. Наблюдать за тем, как кровно заработанные средства буквально тают на счетах - это сильный эмоциональный стресс. Ведь если инвестор купил в начале мая биткоин на 30 тысяч гривень, то на начало июня от его инвестиции осталось бы лишь 17 тысяч гривень. То есть, чистый убыток от такого инвестирования составил 13 тысяч гривень.

Эксперты советуют не поддаваться панике и не продавать купленные цифровые активы

Однако большинство экспертов и профессиональных участников рынка советуют не поддаваться панике и не продавать купленные цифровые активы себе в убыток, поскольку рано или поздно цена, скорее всего, восстановится. Подтверждение этому можно наблюдать уже сейчас.

Если на пике падения в прошлом месяце (19 мая) цена биткоина опустилась до 30 тысяч долларов, то по состоянию на 11 июня стоимость восстановилась на 20 процентов до 37 тысяч долларов. То есть, только на этом можно было дополнительно заработать пятую часть своих первоначальных инвестиций меньше, чем за месяц.

Майская ситуация на криптовалютном рынке – это пример далеко не первого и не самого масштабного падения цифровых активов. Настоящий обвал рынка произошел летом прошлого года. До начала мировой пандемии коронавируса цифровые валюты активно росли в цене. В частности, стоимость биткоина достигала на тот момент значений в 16-18 тысяч долларов, но уже летом - упала почти в шесть раз, до 3 тысяч долларов.

Все, кто испугался обесценивания и продал биткоины по низкой цене, потеряли огромные деньги, а те, кто удержался от эмоционального решения и переборол страх - умножили свои инвестиции почти в двадцать раз.

Существенное влияние на судьбу «крипты» имеют внешние факторы

Если в прошлом году главной причиной обвала рынка криптовалют стал коронавирус, то майское падение цифровых активов в этом году – это следствие ряда внешних и внутренних факторов, которые влияют на их стоимость на биржах.

Внутренние причины имеют посредственное влияние на рынок криптовалют. Их суть заключается в том, что рынок не может постоянно расти, и с определенной периодичностью происходит коррекция цены в сторону удешевления валюты.

Куда более существенное влияние на судьбу «крипты» имеют внешние факторы. К ним, в частности, можно отнести зависимость криптовалюты от введенных ограничений либо, наоборот, послаблений со стороны экономически развитых стран. Так, если ситуация развивается в негативном ключе, и цифровые активы сталкиваются с ограничениями, крипторынок падает, а криптовалюта – дешевеет.

Именно это и произошло в мае: пришли негативные вести из Китая. Власти Поднбесной заявили об усилении мер по борьбе с майнингом. В связи с этим одна из крупнейших криптовалютных бирж Huobi временно прекратила обслуживание клиентов в Китае. Также свои работу приостановили две крупные компании, заниманиющиеся майнингомм - BTC.TOP и HashCow.

В начале июня ситуация начала постепенно меняться в лучшую сторону после ряда позитивных международных новостей для криптовалюты

Ситуацию усугубили негативные высказывания о биткоине всемирно известного владельца компании «Tesla» Илона Маска. В марте он разрешил покупать электромобили за биткоин, но уже в мае - передумал, обосновав свое решение экологическими соображениями.

По словам Маска, в компании «Tesla» обеспокоены расширением использования ископаемого топлива, в особенности угля, наносящего серьезный вред экологии - которое используется для питания огромных генераторов майнинговых ферм, добывающих биткоины.

Однако в начале июня ситуация начала постепенно меняться в лучшую сторону после ряда позитивных международных новостей для криптовалюты. В частности, 9 июня парламент Сальвадора принял закон, который придал биткоину официальный статус платежного средства, прировняв его к доллару США.

Также недавние рекомендации по инвестированию в биткоин для банков от Базельского комитета, которые указывают на фактическое признание криптовалют на мировом уровне, помогли цифровой монете начать процесс восстановления.

Инвестируя в биткоин или смежные валюты, условно, тысячу долларов, можно в перспективе дописать к этой сумме, как минимум, один ноль

Невзирая на периодически возникающие временные трудности, цифровые валюты имеют огромный потенциал, и это очень хорошая инвестиция. Можно привести множество примеров, как людям удалось, вложившись в цифровые активы, заработать приличные суммы. Инвестируя в биткоин или смежные валюты, условно, тысячу долларов, можно в перспективе дописать к этой сумме, как минимум, один ноль. Но, в то же время, существует риск потерять все.

Если подобные эмоциональные «качели», вас не пугают, и вы приняли твердое решение инвестировать в цифровые монеты, следует прислушаться к нескольким советам.

В первую очередь, рекомендуем вам почитать тематическую литературу об основных правилах и закономерностях на фондовых рынках, ключевые советы, как играть на биржах, чтобы на первых порах совершить как можно меньше ошибок.

Также необходимо активно следить за новостями и котировками на биржах цифровых активов, чтобы быть в курсе последних событий и актуальных данных. Ночи без сна для энтузиастов – гарантированы.

Шансы заработать есть

Самая главная и распространенная ошибка, которую допускают новички на рынке рисковых инвестиций, – это использование тех средств, с которыми психологически нет готовности расстаться в случае неудачи. Поэтому вкладывать в цифровые монеты следует только ту сумму, которую не жалко потерять. Смоделируйте и хорошо обдумайте ситуацию, при которой ваш портфель потеряет 90 процентов стоимости.

Шансы заработать есть, а использовать их или оставаться сторонним наблюдателем - это уже решение каждого.

Богдан Слуцкий

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