Юрист советует должникам сохранять спокойствие, поскольку никто не будет взыскивать с них больше, чем определено законом.

В Украине вступил в силу закон о принудительном исполнении судебных решений, который предусматривает возобновление арестов средств на счетах отдельных клиентов, которые были временно сняты в начале военного положения.

Как рассказал УНИАН частный исполнитель, кандидат юридических наук Андрей Авторгов, это касается принудительного исполнения судебных решений, что в Украине возложено на государственных и частных исполнителей.

"С целью исполнения судебного решения исполнитель имеет право обращать взыскание на средства должника, в том числе на средства на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях. Арест средств у должника происходит путем направления исполнителем постановления об аресте средств в соответствующее банковское учреждение", - сказал эксперт.

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По его словам, в марте 2022 года, то есть с началом полномасштабной агрессии, были приняты изменения в Закон Украины "Об исполнительном производстве". Указанными изменениями было предусмотрено, что временно, до окончания военного положения физические лица могут осуществлять расходные операции со счетов, на средства которых наложен арест органами государственной исполнительной службы, частными исполнителями, без учета такого ареста при условии, если сумма взыскания по исполнительному документу не превышает 100 тысяч гривень.

"То есть эта норма касалась исключительно должников по судебным решениям о взыскании денежных сумм до 100 тыс. грн. с целью оставления им средств, достаточных для жизненных нужд в условиях войны. Попутно отмечу, что это никоим образом это не было законодательным запретом на исполнение таких судебных решений. То есть исполнитель имел право обращать взыскание на другое имущество таких должников", - пояснил Авторгов.

При этом законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных особенностей организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения", который вступил в силу 6 мая 2023 года, была отменена норма о возможности должникам осуществлять расходные операции с арестованных счетов.

"Вместо этого указанным законом для всем должникам, на средства которых наложен арест органами государственной исполнительной службы, частными исполнителями, разрешено осуществлять расходные операции с текущего счета на сумму в размере, что в течение одного календарного месяца не превышает двух размеров минимальной заработной платы, а также уплачивать налоги, сборы без учета такого ареста, при условии что такой текущий счет определен для осуществления расходных операций", - рассказал юрист.

В случае наложения ареста на средства, размещенные на нескольких текущих счетах физического лица - должника в одном банке или на текущих счетах в разных банках, для осуществления расходных операций должен быть определен только один текущий счет должника в одном банке. По словам Авторгова, это могут быть как должники по ЖКХ, микрокредитам, так и должники по вреду, причиненному ДТП, затоплением квартиры, займа и тому подобное.

"В сложившейся ситуации я бы советовал должникам сохранять спокойствие, поскольку ни государственный, ни частный исполнитель не взыщет с них больше, чем определено законом и решением, и обращаться к исполнителям с заявлениями об определении текущего счета должника в банке для осуществления расходных операций. Если же решение суда было выполнено, и лицо уже не является должником - с ходатайством о повторной отправке исполнителем в банк постановлений о снятии ареста", - отметил юрист.

Принудительное взыскание долгов - что известно

Как сообщал УНИАН, 6 мая вступил в силу Закон 3048-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных особенностей организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения".

При этом, во время действия военного положения все должники, на средства которых наложен арест органами государственной исполнительной службы, частными исполнителями могут осуществлять расходные операции с текущего счета на сумму, которая в течение одного календарного месяца не превышает два минимальных размера заработной платы (сейчас это суммарно составляет 13400 грн, - УНИАН).

Соучредитель Monobank Олег Гороховский сообщал, что его финучреждение, как и другие банки, вернет временно снятые после начала войны аресты на средства на счетах отдельных клиентов. По его словам, это решение коснется около 436 тысяч клиентов "Моно".

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