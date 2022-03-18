Далее будет минимальная ставка 5%, а общий объем кредита может быть до 60 млн грн.

В Украине любой бизнес сможет получить кредит под 0% на время военного положения, плюс 1 месяц после войны.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении, распространенном в Telegram.

"Наше правительство уже подготовило решение о расширении программы кредитования для предпринимателей. На базе программы 579 создаем новую возможность. Любой бизнес сможет получить кредит под 0% на время военного положения, плюс 1 месяц после войны. Далее будет минимальная ставка 5%. А общий объем кредита может быть до 60 млн грн", - сказал президент.

Также он отметил, что Кабинет министров завтра должен проголосовать за масштабное сокращение регуляции.

"Было более 600 разрешений и лицензий для бизнеса, а останется обязательными около 20. Лишь те, которые просто не возможно отменить. Как, например, об обращении с радиоактивными отходами. Итак, для абсолютного большинства бизнесов в Украине будет работать декларативный принцип: объявил о начале деятельности и свободно работаешь", - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев раскрыл подробности нового законопроекта о поддержке граждан и бизнеса в Украине на период военного положения.