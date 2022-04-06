Компания высказала поддержку Украине.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины, крупнейший в мире производитель полупроводниковых элементов и устройств Intel прекращает все деловые операции в РФ.

Об этом говорится в заявлении Intel.

"Intel продолжает вместе с мировым сообществом осуждать войну России против Украины и призывать к скорейшему восстановлению мира. Мы немедленно приостановили все деловые операции в России. Это следует за нашим предыдущим решением приостановить все поставки клиентам в России и Беларуси", - говорится в заявлении компании.

Компания высказала поддержку Украине.

"Наши мысли со всеми, кого затронула эта война, особенно с жителями Украины и соседних стран, а также со всеми людьми во всем мире, у которых есть семьи, друзья и близкие в этом регионе. Мы работаем, чтобы поддержать всех наших сотрудников в этой сложной ситуации, в том числе 1200 наших сотрудников в России. Мы также внедрили меры по обеспечению непрерывности бизнеса, чтобы свести к минимуму сбои в наших глобальных операциях", - отметили в компании.

Война против Украины: